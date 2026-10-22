СМИ: США и Израиль подготовили план новых ударов по Ирану

По данным издания, это произойдет после промежуточных выборов в американский Конгресс 3 ноября. Операция будет короткой, но интенсивной. Могут быть атакованы ядерные объекты республики, энергетическая инфраструктура, склады ракет и беспилотников. Ударам также может подвергнуться скрытый под горой Коланг-Газ-Ла ядерный объект.

Газета пишет, что при выборе целей Вашингтон будут избегать иранских нефтеперерабатывающих заводов, поскольку президент Дональд Трамп опасается еще большего роста цен на бензин. При этом глава США еще не принял решения о возобновлении боевых действий после промежуточных выборов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на возобновлении масштабных боевых действий в отношении Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

