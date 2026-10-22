СМИ: США и Израиль подготовили план новых ударов по Ирану
США и Израиль разработали план возобновления ударов по Ирану, сообщает The New York Times.
По данным издания, это произойдет после промежуточных выборов в американский Конгресс 3 ноября. Операция будет короткой, но интенсивной. Могут быть атакованы ядерные объекты республики, энергетическая инфраструктура, склады ракет и беспилотников. Ударам также может подвергнуться скрытый под горой Коланг-Газ-Ла ядерный объект.
Газета пишет, что при выборе целей Вашингтон будут избегать иранских нефтеперерабатывающих заводов, поскольку президент Дональд Трамп опасается еще большего роста цен на бензин. При этом глава США еще не принял решения о возобновлении боевых действий после промежуточных выборов.
Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на возобновлении масштабных боевых действий в отношении Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: США и Израиль подготовили план новых ударов по Ирану
- Купленные в рассрочку квартиры разрешат переводить в ипотеку
- Китай заявил, что Россия под руководством Путина движется по пути развития
- Россияне могут забрать пенсионные накопления в 2027 году
- В Госдуме поддержали идею увеличить штрафы для водителей без прав
- В России бензин подешевел в 53 российских регионах
- Медведев: Немцам «повезло» с Мерцем
- Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Тобольском
- Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке
- Россия опустилась на четыре строчки в мировом рейтинге паспортов