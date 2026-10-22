Китай заявил, что Россия под руководством Путина движется по пути развития

Россия под руководством Владимира Путина следует курсу развития и национального возрождения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер Госсовета КНР Ли Цяна, который встретился с российским лидером.

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По его словам, прошедшие выборы в Госдуму «в полной мере отражают волю российского народа». Ли указал, что Пекин поздравляет Москву. «Уверены, что под вашим руководством РФ будет безусловно и уверенно двигаться по пути государственного развития и национального возрождения», — отметил премьер. Он подчеркнул, что результаты голосования отражают волю россиян.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев объяснил итоги выборов в Госдуму зрелостью общества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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