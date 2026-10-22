Китай заявил, что Россия под руководством Путина движется по пути развития
Россия под руководством Владимира Путина следует курсу развития и национального возрождения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер Госсовета КНР Ли Цяна, который встретился с российским лидером.
По его словам, прошедшие выборы в Госдуму «в полной мере отражают волю российского народа». Ли указал, что Пекин поздравляет Москву. «Уверены, что под вашим руководством РФ будет безусловно и уверенно двигаться по пути государственного развития и национального возрождения», — отметил премьер. Он подчеркнул, что результаты голосования отражают волю россиян.
Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев объяснил итоги выборов в Госдуму зрелостью общества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: США и Израиль подготовили план новых ударов по Ирану
- Купленные в рассрочку квартиры разрешат переводить в ипотеку
- Китай заявил, что Россия под руководством Путина движется по пути развития
- Россияне могут забрать пенсионные накопления в 2027 году
- В Госдуме поддержали идею увеличить штрафы для водителей без прав
- В России бензин подешевел в 53 российских регионах
- Медведев: Немцам «повезло» с Мерцем
- Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Тобольском
- Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке
- Россия опустилась на четыре строчки в мировом рейтинге паспортов