Россияне рассказали о размере достойной пенсии
Жители крупнейших городов России назвали достойной пенсию в среднем в 43 тысячи рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.
Отмечается, что размер идеальной пенсии в 2021 году стал на 8% меньше прошлогоднего результата.
При этом мнения респондентов разделились в зависимости от возраста. Так, россияне младше 24 лет назвали достойной пенсию в 35,8 тысячи рублей в месяц. В свою очередь, граждане старше 45 лет считают достаточной пенсию в 45 тысяч рублей, пишет Газета.ру.
По данным исследования, большинство опрошенных (28%) намерены работать после выхода на пенсию, 24% респондентов планируют жить исключительно на пенсионные выплаты, отмечает РИА ФАН. Кроме того, 14% респондентов намерены после выхода на пенсию тратить личные сбережения, 7% будут пользоваться иными источниками дохода, а всего 4% — выплатами от негосударственных пенсионных фондов.
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