Российские пенсионеры будут получать выплаты по новым правилам с 1 января 2022 года

Так, пенсионеры, оказавшиеся в зоне ЧС, смогут получить выплаты раньше установленной даты. Для этого получателю необходимо подать заявление в Пенсионный фонд (ПФР).

Пенсионер сможет уточнять сведения о доставке денежных средств. В случае смерти пожилого гражданина его пенсию смогут получить законные наследники после направления заявления в ПФР.

Как рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, после вступления в силу нововведений удерживать деньги из пенсионных средств по судебным листам станет невозможным, если пенсионер признан банкротом.

Повысился уровень защиты пенсионеров, пользовавшихся услугами негосударственного пенсионного фонда. Если россиянин получал накопительную пенсию из средств такой организации, в случае прекращения ее деятельности, соответствующие обязательства переходят в ПФР. Для этого пенсионеру требуется подать заявлением о выплате накопительной пенсии в выбранный территориальный орган ПФР. В этом случае гражданин получит начисления в размере, установленном негосударственным пенсионным фондом на дату последней выплаты с первого числа месяца, следующего за месяцем получения последней выплаты, пишут «Известия».

Ранее депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в интервью порталу «Секрет фирмы» заявил, что перед Новым годом российские власти могут объявить о выплатах для пенсионеров.

