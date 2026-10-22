В Тульской области после атаки дронов повреждены частные дома

Частные домовладения повреждены после атаки БПЛА в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке

Как отметил губернатор, ночью над областью было уничтожено 70 украинских беспилотников.

«Зафиксированы повреждения частных домовладений в Заокском районе и Туле», - написал Миляев на платформе «Макс».

Никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 163 беспилотников, летевших в направлении столицы, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиТульская Область

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