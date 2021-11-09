«У меня на это пять причин»: ПФР напомнил о возможности прекращения пенсионных выплат
Пенсионный фонд напомнил о случаях, в которых может приостановить выплаты, а эксперты напомнили о размерах российских выплат и росте инфляции.
Пенсионный Фонд России (ПФР) на своем официальном сайте перечислил условия прекращения выплаты пенсии. Деньги перестанут приходить, если получатель не забирал положенную сумму в течение полугода. Во-вторых, пенсионные начисления не приходят тем, кто не подтвердил инвалидность в указанные сроки. Кроме того, иностранные граждане перестают получать пенсию после окончания срока действия вида на жительство. В ряде случаев выехавшие за рубеж россияне также могут потерять пенсию. В ПФР напомнили о необходимости предоставления справок о прохождении очного обучения, в случае подачи неправильной документации выплаты приостанавливаются.
В течение полугода пенсию можно восстановить, если предоставить ПФР необходимые документы. При этом, по данным Росстата, средний размер пенсии в сентябре 2021 года сократился на 1,8% в годовом выражении из-за инфляции. Индексация страховых пенсий в 2022 году на 5,9% на самом деле является лишь компенсацией инфляции и не повлияет на уровень жизни ее получателей, напомнил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Мы оставляем тот же уровень пенсий с точки зрения покупательской способности, без повышения. Это не индексация. Будем говорить так - это компенсация инфляционных процессов. К сожалению, мы не увеличиваем покупательскую способность пенсионеров», - подчеркнул депутат.
Единственным способом сохранить доходы уязвимых категорий населения является значительное повышение выплат, а снижение налогов не окажет значительного влияния на доходы пенсионеров. Такое мнение высказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
«Надо все-таки идти по пути повышения доходов. Единоразовые выплаты – это простая мера, она прямая и понятная. Либо вернуться к рассмотрению индексации пенсии работающим пенсионерам, которые имеют небольшую заработную плату. Они вышли на работу и продолжают работать именно из-за маленьких доходов, маленькой пенсии», - пояснил Рязанский.
При этом ранее правительство России не поддержало внесенный в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была прекращена в 2016 году из-за дефицита Пенсионного фонда России. В заключении кабмина указано, что авторы документа не указали источники средств для повышения выплат. Кроме того, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять законопроект о продлении на год, до конца 2024 года, заморозки накопительной части пенсии. Такой порядок был заведен еще в 2014 году.
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