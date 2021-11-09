«У меня на это пять причин»: ПФР напомнил о возможности прекращения пенсионных выплат

В Москве еще восемь предприятий получат субсидии в размере более 77 миллионов рублей

Собянин рассказал о дальнейшем благоустройстве парка «Яуза»

Заммэра Ракова: В Москве более 93% детей-сирот воспитываются в семьях

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы