«40 тревожных звоночков»: Психолог назвал главные маркеры стресса

Людям нужно следить за сном, энергией и аппетитом, чтобы вовремя заметить пагубное влияние стресса на организм, сказал НСН Павел Жавнеров.

Важным тревожным звоночком является состояние, когда человек, раздражаясь или переживая, испытывает физические ощущения, сказал в эфире НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Психологи не поверили в эффективность вакцины от стресса и тревоги

Пятого ноября отмечают День осведомленности о стрессе. Осенняя дата празднования связана с деятельностью Международной ассоциации управления стрессом — британской благотворительной организации, созданной в 1973 году. Уже на тот момент абсолютно очевидным стало негативное влияние стресса не только на личную жизнь человека, но и на его производительность. Жавнеров посоветовал следить за физическими ощущениями.

«Есть четкие критерии определения стресса. Первое направление — это физическое состояние. По сути, мы все испытываем стрессы, раздражаемся, тревожимся, но в какие-то моменты у человека из-за стресса возникают физические ощущения. Это говорит о том, что его нервная система уже расшатана. В итоге каждый стресс провоцирует выброс адреналина. Это запускает возбуждение вегетативной нервной системы и вызывает около 40 различных симптомов — от повышенного сердцебиения и напряжения в теле до слабости в ногах, тошноты, головокружения и ощущения нереальности происходящего. У каждого человека физиологически стресс будет проявляться по-своему, исходя из своих физиологических особенностей. Поэтому, если человек чувствует, что он, раздражаясь или переживая, испытывает физические ощущения, то это первый звоночек, что нервная система уже достаточно расшатана», — сказал собеседник НСН.
Психолог рассказал, когда пора бороться с излишней эмоциональностью

По его словам, людям нужно следить за сном, энергией и аппетитом, чтобы вовремя заметить пагубное влияние стресса на организм.

«Важно обратить внимание на образ жизни. Есть три направления, за которыми надо следить. Первое — проблемы со сном. Человеку сложно заснуть, у него поверхностный сон, он часто просыпается ночью, просыпается под утро и уже не может заснуть. Это говорит о том, что стресс уже сильно влияет на организм. У человека есть фоновая тревожность, фоновые негативные эмоции. Второе — это физические силы человека, его энергия. Если человек просыпается и все равно чувствует усталость в течение всего дня, если ему нужно больше сил на то, чтобы делать привычные обязанности, или он сделал обычные дела и уже устал. Это все говорит о том, что нервная система уже расшатана», — отметил специалист.
«Дань тренду»: Психолог исключил помощь сосок в борьбе со стрессом

Он отдельно призвал россиян следить за аппетитом, ведь это то, что не меньше остального страдает от негативного влияния стресса.

«Третье направление — это аппетит. Стресс влияет на аппетит в зависимости от того, насколько расшатана нервная система. Поначалу стресс проявляется в виде желания больше есть. То есть у человека появляется желание заесть стресс. Он начинает подъедать что-то, кусочничать. Дальше у человека возникает определенный уровень дискомфорта в животе и пропадает аппетит, потому что эволюционно наша вегетативно-нервная система направлена на то, чтобы перераспределять ресурсы организма. Когда человек в стрессе, у него запускается программа "бей или беги", и получается, что некоторые функции организма он считает не такими важными в данный момент. Например, пищеварение. В результате у человека останавливается слюноотделение, пересыхает во рту, останавливается пищеварение, возникает дискомфорт в животе и пропадает аппетит. И за счет того, что пропал аппетит и при этом возбуждена нервная система, человек, во-первых, меньше ест, во-вторых, много тратит энергии на различные симптомы в теле. В результате человек достаточно быстро начинает терять в весе», — указал эксперт.
Психолог объяснил, как книги и сериалы помогают избавиться от стресса

Он добавил, что апогеем расшатанной нервной системы являются панические атаки.

«Есть еще один момент — приступы паники. Это уже апогей расшатанной нервной системы, когда стресс становится настолько сильным, что человек начинает переживать и бояться собственных физических ощущений, из-за чего сталкивается с приступами паники. Человек может бояться, что у него что-то случится с сердцем, что он упадет в обморок, что он задохнется, что он не сможет себя контролировать и совершит неадекватный поступок. Вот это уже является приступами паники, то есть паническими атаками. В таких случаях нужно обращаться к специалисту по работе со стрессом», — заключил Жавнеров.

Ранее врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин рассказал НСН, как стресс может разрушить здоровье россиян.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / DPA
ТЕГИ:ПсихологиСтрессЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры