«40 тревожных звоночков»: Психолог назвал главные маркеры стресса
Людям нужно следить за сном, энергией и аппетитом, чтобы вовремя заметить пагубное влияние стресса на организм, сказал НСН Павел Жавнеров.
Важным тревожным звоночком является состояние, когда человек, раздражаясь или переживая, испытывает физические ощущения, сказал в эфире НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Пятого ноября отмечают День осведомленности о стрессе. Осенняя дата празднования связана с деятельностью Международной ассоциации управления стрессом — британской благотворительной организации, созданной в 1973 году. Уже на тот момент абсолютно очевидным стало негативное влияние стресса не только на личную жизнь человека, но и на его производительность. Жавнеров посоветовал следить за физическими ощущениями.
«Есть четкие критерии определения стресса. Первое направление — это физическое состояние. По сути, мы все испытываем стрессы, раздражаемся, тревожимся, но в какие-то моменты у человека из-за стресса возникают физические ощущения. Это говорит о том, что его нервная система уже расшатана. В итоге каждый стресс провоцирует выброс адреналина. Это запускает возбуждение вегетативной нервной системы и вызывает около 40 различных симптомов — от повышенного сердцебиения и напряжения в теле до слабости в ногах, тошноты, головокружения и ощущения нереальности происходящего. У каждого человека физиологически стресс будет проявляться по-своему, исходя из своих физиологических особенностей. Поэтому, если человек чувствует, что он, раздражаясь или переживая, испытывает физические ощущения, то это первый звоночек, что нервная система уже достаточно расшатана», — сказал собеседник НСН.
По его словам, людям нужно следить за сном, энергией и аппетитом, чтобы вовремя заметить пагубное влияние стресса на организм.
«Важно обратить внимание на образ жизни. Есть три направления, за которыми надо следить. Первое — проблемы со сном. Человеку сложно заснуть, у него поверхностный сон, он часто просыпается ночью, просыпается под утро и уже не может заснуть. Это говорит о том, что стресс уже сильно влияет на организм. У человека есть фоновая тревожность, фоновые негативные эмоции. Второе — это физические силы человека, его энергия. Если человек просыпается и все равно чувствует усталость в течение всего дня, если ему нужно больше сил на то, чтобы делать привычные обязанности, или он сделал обычные дела и уже устал. Это все говорит о том, что нервная система уже расшатана», — отметил специалист.
Он отдельно призвал россиян следить за аппетитом, ведь это то, что не меньше остального страдает от негативного влияния стресса.
«Третье направление — это аппетит. Стресс влияет на аппетит в зависимости от того, насколько расшатана нервная система. Поначалу стресс проявляется в виде желания больше есть. То есть у человека появляется желание заесть стресс. Он начинает подъедать что-то, кусочничать. Дальше у человека возникает определенный уровень дискомфорта в животе и пропадает аппетит, потому что эволюционно наша вегетативно-нервная система направлена на то, чтобы перераспределять ресурсы организма. Когда человек в стрессе, у него запускается программа "бей или беги", и получается, что некоторые функции организма он считает не такими важными в данный момент. Например, пищеварение. В результате у человека останавливается слюноотделение, пересыхает во рту, останавливается пищеварение, возникает дискомфорт в животе и пропадает аппетит. И за счет того, что пропал аппетит и при этом возбуждена нервная система, человек, во-первых, меньше ест, во-вторых, много тратит энергии на различные симптомы в теле. В результате человек достаточно быстро начинает терять в весе», — указал эксперт.
Он добавил, что апогеем расшатанной нервной системы являются панические атаки.
«Есть еще один момент — приступы паники. Это уже апогей расшатанной нервной системы, когда стресс становится настолько сильным, что человек начинает переживать и бояться собственных физических ощущений, из-за чего сталкивается с приступами паники. Человек может бояться, что у него что-то случится с сердцем, что он упадет в обморок, что он задохнется, что он не сможет себя контролировать и совершит неадекватный поступок. Вот это уже является приступами паники, то есть паническими атаками. В таких случаях нужно обращаться к специалисту по работе со стрессом», — заключил Жавнеров.
Ранее врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин рассказал НСН, как стресс может разрушить здоровье россиян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил объявить 2026 год Годом единства народов России
- «40 тревожных звоночков»: Психолог назвал главные маркеры стресса
- Прощание с Юрием Николаевым пройдет на Троекуровском кладбище
- Разработчик сайта Кремля не поверил в успех МАХ в СНГ
- «От зерна до энергетики»: Что предложит Россия африканским потребителям
- Германия перестанет принимать небиометрические загранпаспорта россиян
- США уведомили Россию о плановом пуске ракеты Minuteman III
- Бельгия хочет применить четвертую статью НАТО после серии инцидентов с дронами
- Россиянам предсказали «модный» запрет на продажу сигарет
- СМИ: Анджелине Джоли пришлось лично вызволять охранника из военкомата на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru