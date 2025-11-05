Пятого ноября отмечают День осведомленности о стрессе. Осенняя дата празднования связана с деятельностью Международной ассоциации управления стрессом — британской благотворительной организации, созданной в 1973 году. Уже на тот момент абсолютно очевидным стало негативное влияние стресса не только на личную жизнь человека, но и на его производительность. Жавнеров посоветовал следить за физическими ощущениями.

«Есть четкие критерии определения стресса. Первое направление — это физическое состояние. По сути, мы все испытываем стрессы, раздражаемся, тревожимся, но в какие-то моменты у человека из-за стресса возникают физические ощущения. Это говорит о том, что его нервная система уже расшатана. В итоге каждый стресс провоцирует выброс адреналина. Это запускает возбуждение вегетативной нервной системы и вызывает около 40 различных симптомов — от повышенного сердцебиения и напряжения в теле до слабости в ногах, тошноты, головокружения и ощущения нереальности происходящего. У каждого человека физиологически стресс будет проявляться по-своему, исходя из своих физиологических особенностей. Поэтому, если человек чувствует, что он, раздражаясь или переживая, испытывает физические ощущения, то это первый звоночек, что нервная система уже достаточно расшатана», — сказал собеседник НСН.