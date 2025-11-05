Путин поручил объявить 2026 год Годом единства народов России

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова о провозглашении 2026 года Годом единства народов Российской Федерации.

Во время заседания Совета по межнациональным отношениям глава государства отметил, что идея заслуживает внимания, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ был создан в 2012 году и занимается разработкой и реализацией государственной национальной политики.

В его состав входят представители органов власти, национальных объединений, научных и общественных организаций, передает «Радиоточка НСН».

