Путин поручил объявить 2026 год Годом единства народов России
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова о провозглашении 2026 года Годом единства народов Российской Федерации.
Во время заседания Совета по межнациональным отношениям глава государства отметил, что идея заслуживает внимания, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.
Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ был создан в 2012 году и занимается разработкой и реализацией государственной национальной политики.
В его состав входят представители органов власти, национальных объединений, научных и общественных организаций, передает «Радиоточка НСН».
