Как изменятся тарифы после продления срока хранения переписок в Сети
Увеличение срока хранения информации о действиях пользователей в Сети не приведет к заметному подорожанию тарифов на услуги по доступу в интернет, рассказал НСН Леонтий Букштейн.
Необходимость сохранения информации о действиях пользователей в интернете потребует существенных затрат, однако вряд ли приведет к мгновенному росту тарифом, заявил НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года будут обязаны три года хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках, и передавать такую информацию уполномоченным органам при необходимости. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Прежде переписки хранились один год. Букштейн заметил, что нововведение потребует от операторов заметных затрат.
«О хранении данных в течение трех лет говорили первоначально, потом операторы дружно всплакнули. Ведь для хранения надо построить мощности, это не просто на флешку данные сбросить. Это существенные затраты, нужно увеличивать площади установок, устройств хранения. У нас четыре крупных оператора, а региональных - 80 с лишним. Получается большой объем данных для хранения. Если у оператора 80 миллионов абонентов, какой объем разговоров надо сохранить? Видимо, соответствующие органы подсказали, что полгода-год хранить данные мало, есть долгоиграющие дела, которые тянутся годами. Однако никто на фоне этого решения мгновенно не повысит тарифы. Это было бы нонсенсом и неприятностью», - заверил он.
Как добавил собеседник НСН, в ближайшее время тарифы могут вырасти на 10%.
«Есть опрос ведущих операторов, из которого следует, что они планируют попросить поднять тарифы на 10%. Отрасль связи - одна из немногих, регулируемых государством. Именно государство дает лицензии, выделяет частоты, контролирует тарифы. Уже есть опрос ведущих операторов, из которого следует, что они планируют попросить поднять тарифы на 10%. Отрасль связи одна из немногих, регулируемых государством. Именно государство дает лицензии, выделяет частоты, контролирует тарифы. Замечу, что 10% - цифры несущественные. Если человек тратит в месяц на связь 500-600 рублей, получается, повышение составит 50-60 рублей. Не такие большие деньги. Это не для развлечения, речь о безопасности, чтобы хранить то, что понадобиться соответствующим структурам, которые могут разбираться со всякими неприятностями. Давно доказано, что наш интернет - самый недорогой в мире, следом за Индией. Есть куда расти, но все зависит от того, какой процент от дохода абонентов занимают услуги связи», - сказал Букштейн.
Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что с 2026 года сотовые операторы будут переходить на отечественные базовые станции, что приведет к заметному повышению тарифов, если государство не будет субсидировать отрасль.
