Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года будут обязаны три года хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках, и передавать такую информацию уполномоченным органам при необходимости. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Прежде переписки хранились один год. Букштейн заметил, что нововведение потребует от операторов заметных затрат.

«О хранении данных в течение трех лет говорили первоначально, потом операторы дружно всплакнули. Ведь для хранения надо построить мощности, это не просто на флешку данные сбросить. Это существенные затраты, нужно увеличивать площади установок, устройств хранения. У нас четыре крупных оператора, а региональных - 80 с лишним. Получается большой объем данных для хранения. Если у оператора 80 миллионов абонентов, какой объем разговоров надо сохранить? Видимо, соответствующие органы подсказали, что полгода-год хранить данные мало, есть долгоиграющие дела, которые тянутся годами. Однако никто на фоне этого решения мгновенно не повысит тарифы. Это было бы нонсенсом и неприятностью», - заверил он.