Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР
5 ноября 202522:36
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует участвовать в предстоящем саммите G20, который пройдет в Южной Африке.
«В Южной Африке будет встреча G20... Я не поеду», — цитирует его RT.
Форум «Группы двадцати» (G20) объединяет ведущие экономики мира, включая США, Китай, Индию, Россию, страны Евросоюза и другие государства. Саммит проводится ежегодно и служит площадкой для обсуждения глобальных экономических, энергетических и климатических проблем.
Южная Африка впервые принимает саммит на своей территории, передает «Радиоточка НСН».
