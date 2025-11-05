Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует участвовать в предстоящем саммите G20, который пройдет в Южной Африке.

«В Южной Африке будет встреча G20... Я не поеду», — цитирует его RT.

Финский президент предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20

Форум «Группы двадцати» (G20) объединяет ведущие экономики мира, включая США, Китай, Индию, Россию, страны Евросоюза и другие государства. Саммит проводится ежегодно и служит площадкой для обсуждения глобальных экономических, энергетических и климатических проблем.

Южная Африка впервые принимает саммит на своей территории, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Саммит G20ЮАРСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры