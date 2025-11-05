Средняя пенсия в России превысила 23,5 тысячи рублей
Средний размер пенсии в России на 1 октября 2025 года составил 23 529 рублей 78 копеек в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
С начала года показатель вырос примерно на 350 рублей: в январе 2025-го средняя пенсия составляла 23 175 рублей 18 копеек.
Согласно информации фонда, неработающие пенсионеры получают в среднем 24 005 рублей 94 копейки, тогда как размер выплат для работающих пенсионеров составляет 21 373 рубля 05 копеек.
Рост среднего размера пенсий связан с плановой индексацией, проведенной в начале года, а также с корректировкой социальных выплат в зависимости от инфляции и региональных коэффициентов, передает «Радиоточка НСН».
