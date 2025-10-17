Вакцина от стресса работает как любые депрессанты, она поможет избавиться от физиологических симптомов, но не изменит эмоциональное состояние, заявил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Японские ученые создали вакцину от тревоги и стресса, сообщается на сайте университета Осаки. Выяснилось, что одной дозы препарата PA-915 хватает, чтобы чувствовать себя спокойным на протяжении двух месяцев. Разработка сейчас тестируется в формате уколов и капель. Ученые утверждают, что вакцина полностью безопасна, не вызывает в отличие от антидепрессантов привыкания и побочных эффектов. Жавнеров оценил такое новшество.

«Вряд ли это вообще возможно, потому что проблема тревоги не физическая, а эмоциональная. Эмоции возникают в процессе работы нашего мозга, сознания. Все, что могут сделать, любые препараты - таблетки, вакцины - не давать тревоге проявляться на физиологическом уровне. Когда тревога возникает как эмоция, мозг направляет сигнал надпочечникам на выброс адреналина. И вот на этапе выброса адреналина практически все таблетки и препараты работают так, что не дают этот адреналин вырабатывать надпочечникам. Человек будет испытывать тревогу, у него будут навязчивые мысли, переживания, просто он перестанет ощущать их на физическом уровне: частую потливость, одышку, скачки сердцебиения. Но это сейчас делают любые антидепрессанты», - рассказал Жавнеров.