Критик назвал артистов, способных потеснить Шамана и Гагарину по популярности

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что народный артист России Григорий Лепс имеет все шансы составить серьезную конкуренцию певцу Шаману (Ярославу Дронову) в рейтингах популярности. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

По словам Рудченко, Лепс сохраняет сильные позиции в отечественной эстраде и обладает устойчивой аудиторией поклонников, что позволяет ему соперничать с молодыми артистами.