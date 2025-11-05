Критик назвал артистов, способных потеснить Шамана и Гагарину по популярности
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что народный артист России Григорий Лепс имеет все шансы составить серьезную конкуренцию певцу Шаману (Ярославу Дронову) в рейтингах популярности. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.
По словам Рудченко, Лепс сохраняет сильные позиции в отечественной эстраде и обладает устойчивой аудиторией поклонников, что позволяет ему соперничать с молодыми артистами.
Эксперт отметил, что певец остается востребованным благодаря своему узнаваемому стилю и харизме.
Рудченко также подчеркнул, что среди женщин аналогичное соперничество может возникнуть между Анной Асти (Анной Дзюбой), бывшей солисткой группы Artik & Asti, и Полиной Гагариной. По его мнению, обе артистки находятся на пике творческой формы и способны конкурировать за лидерство в чартах, передает «Радиоточка НСН».
