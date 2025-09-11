«Вреда для психики не будет точно, ведь человек не заставляет себя это делать. Он находится в процессе чтения или просмотра сериала, потому что получает от этого процесса удовольствие и дает себе возможность полностью им насладиться. Если книга хорошая, с интересным сюжетом, где каждая следующая страница побуждает читать все дальше и дальше, человек чувствует интерес на протяжении всей книги. То же самое касается и сериалов — человек настолько глубоко погружается в ленту, потому что сценаристы смогли его завлечь, что он отвлекается от всех своих переживаний, невзгод, стрессов, проблем, задач. Это очень сильное отвлечение, потому что в этот момент он ни о чем не думает, восстанавливает психику, нервную систему. Многие люди наверняка замечали — когда они приходят в кинотеатр и смотрят интересный фильм, впоследствии им нужно вспомнить, какое сейчас время, куда им надо идти и так далее. Этот эффект наблюдается при непрерывном просмотре сериала или чтении книги», — сказал Жавнеров.

При этом собеседник НСН отметил, что жанр потребляемого контента значения не имеет.

«Это зависит не от самого жанра, а от того, что приносит человеку удовольствие. Кто-то счастлив от прочтения “Гарри Поттера”, а кому-то нужен детектив, триллер, ужастик. Жанры — как цвета радуги: кто-то любит синий цвет, кто-то — красный, кто-то — зеленый», — подытожил он.

Ранее семейный психолог Надежда Резенова заявила, что избавиться от стресса могут помочь спокойные пешие прогулки или уход за домашними растениями.

