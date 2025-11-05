Политологи оценили назначение Виталия Королева врио губернатора Тверской области
Назначение Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области эксперты называют логичным шагом в рамках политики Кремля по обновлению управленческих кадров, пишет «ФедералПресс».
По мнению директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского, регион передан новому руководителю «в устойчивом, управляемом состоянии» благодаря работе предыдущего главы Игоря Рудени.
Политолог, эксперт ЭИСИ Павел Данилин также подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба уже зарекомендовала себя как кадровая площадка для подготовки управленцев. По его словам, в Тверской области перед новым врио стоит непростая задача — сбалансировать развитие территорий и сократить социальное неравенство между районами.
5 ноября президент Владимир Путин назначил заместителя руководителя ФАС Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. На встрече с президентом Королев заявил, что продолжит работу по развитию экономического потенциала региона и будет содействовать реализации проекта высокоскоростной магистрали, которая пройдет через территорию области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средняя пенсия в России превысила 23,5 тысячи рублей
- Политологи оценили назначение Виталия Королева врио губернатора Тверской области
- Путин поручил объявить 2026 год Годом единства народов России
- «40 тревожных звоночков»: Психолог назвал главные маркеры стресса
- Прощание с Юрием Николаевым пройдет на Троекуровском кладбище
- Разработчик сайта Кремля не поверил в успех МАХ в СНГ
- «От зерна до энергетики»: Что предложит Россия африканским потребителям
- Германия перестанет принимать небиометрические загранпаспорта россиян
- США уведомили Россию о плановом пуске ракеты Minuteman III
- Бельгия хочет применить четвертую статью НАТО после серии инцидентов с дронами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru