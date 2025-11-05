Политологи оценили назначение Виталия Королева врио губернатора Тверской области

Политолог, эксперт ЭИСИ Павел Данилин также подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба уже зарекомендовала себя как кадровая площадка для подготовки управленцев. По его словам, в Тверской области перед новым врио стоит непростая задача — сбалансировать развитие территорий и сократить социальное неравенство между районами.

5 ноября президент Владимир Путин назначил заместителя руководителя ФАС Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. На встрече с президентом Королев заявил, что продолжит работу по развитию экономического потенциала региона и будет содействовать реализации проекта высокоскоростной магистрали, которая пройдет через территорию области, передает «Радиоточка НСН».

