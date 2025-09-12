Стресс и нервные расстройства всегда отражаются на организме человека и ухудшение состояния зубов здесь не исключение. Об этом НСН рассказал врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин.

Новое исследование показало, что кариес не только разрушает зубы, но и негативно влияет на психоэмоциональное состояние человека. Так журнал Caries Research пишет, что у людей с заболеваниями зубов уровень гормона стресса — кортизола — превышает норму на 18%. Пережогин в свою очередь отметил, что и сам стресс может провоцировать проблемы с зубами.