«В любые щели!»: Разбан российского футбола может начаться с женской сборной
Соглашаться на возвращение надо на любых условиях, сказал в эфире НСН Дмитрий Булыкин, вспомнив слова министра Дягтерева, а Юрий Семин похвалил ФТФА и УЕФА за сотрудничество с РФС.
Женская или мужская сборные России по футболу должны возвращаться в крупнейшие международные турниры, если такое предложение поступит, заявили в интервью НСН экс-тренер сборной страны Юрий Семин и ее бывший нападающий Дмитрий Булыкин.
По данным СМИ, ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской сборной России к отборному турниру чемпионата мира 2026 года под нейтральным флагом. Как ожидается, это будет первым этапом разбана российского футбола. Семин признался, что верит в такую перспективу.
«Я верю, что если не сегодня, то завтра это случится. Футбол всегда объединяет людей и страны, так что это событие обязательно произойдет. Когда оно будет - сегодня или завтра, сказать сложно, но я считаю, что у УЕФА и ФИФА хорошее сотрудничество с нашей федерацией», - отметил знаменитый тренер.
При этом он отказался комментировать возможность выступления под нейтральным флагом, пояснив, что «не знает нюансов».
Со своей стороны, Дмитрий Булыкин высказал мнение, что нужно использовать «любые щели», чтобы вернуться к участию в чемпионатах мира и Европы.
«Я до сих пор не понимаю, почему нас не вернули, по крайней мере, женский футбол и молодежный. Конечно, нужно использовать любые условия. Если есть малейшая надежда попасть в международные турниры нашим молодым футболистам, женщинам или мужской сборной, то это надо обязательно использовать. Как сказал наш министр Дегтярев, надо использовать любые щели для того, чтобы попасть на мировую арену. Участие в международных турнирах - неотъемлемая часть развития игроков, поэтому, конечно же, хочется, чтобы наши сборные вернули на международную арену. А если вернут сборные, то и для клубов это будет намного быстрее. Без Лиги чемпионов и Лиги Европы уровень чемпионата России сильно падает», - заключил собеседник НСН.
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник ранее прошли отбор к Олимпиаде-2026, которая пройдет в феврале в Италии, после чего выяснилось, что они должны получить еще и одобрение специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала это странным, предположив, с чем связаны такие «козни».
