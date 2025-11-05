Женская или мужская сборные России по футболу должны возвращаться в крупнейшие международные турниры, если такое предложение поступит, заявили в интервью НСН экс-тренер сборной страны Юрий Семин и ее бывший нападающий Дмитрий Булыкин.

По данным СМИ, ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской сборной России к отборному турниру чемпионата мира 2026 года под нейтральным флагом. Как ожидается, это будет первым этапом разбана российского футбола. Семин признался, что верит в такую перспективу.