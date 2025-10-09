Склонность женщин к тревожности и депрессиям объясняется их более высокой эмоциональностью, справиться с психологическими проблемами поможет ежедневный самоконтроль. Об этом НСН рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Женщины вдвое чаще страдают от депрессии, чем мужчины. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications. Ученые выяснили, что у женщин 16 генетических комбинаций, которые влияют на риск развития депрессии, в то время как у мужчин только 8. Кроме того, женщины чаще поправляются или экстремально худеют из-за психических заболеваний, что приводит к большим проблемам со здоровьем. Жавнеров отметил, что это объясняется более высокой эмоциональностью женщин и что чаще всего врачи связывают с тревожностью и депрессиями физические заболевания.

«Из-за того, что у женщин изначально более высокая эмоциональность, они больше подвержены любым эмоциональным проблемам: тревожности, депрессиям. Женщины находятся в зоне риска. Отмечу, что никакие анализы не смогут выявить психологические проблемы. Даже если человек придет, сдаст анализы и увидит какие-то проблемы, связанные с эмоциональными перегрузками, в первую очередь у него будут искать физическую болезнь, найдут, например, остеохондроз, еще какие-то проблемы, которые сегодня есть у большинства людей, и свяжут их с этой симптоматикой», — сказал Жавнеров.