«Дань тренду»: Психолог исключил помощь сосок в борьбе со стрессом

Дело в том, что в социальных сетях стал набирать обороты тренд, сторонники которого используют детские соски. В Сети появилось много видео, на которых зумеры на работе, в машине, перед важными встречами используют пустышки, чтобы «снять тревогу». При этом, по словам Жавнерова, это не избавит людей от стресса.

«Обычно нет, потому что человек делает какие-то вещи интуитивно: теребит что-то в руках, сосет чупа-чупс или соску. Через какое-то время он перестает осознавать, что делает это, и его мысли переключаются с объекта на те самые переживания и навязчивые мысли. Возможно, это просто дань какому-то тренду. Который через какое-то время сам отпадет, из-за того, что люди поймут, что это не эффективно.», - заметил он.

Психолог объяснил, что лучше от тревог избавляет переключение внимания.