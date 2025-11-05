В Брянской области водитель ранен при атаке дронов на село Крапивна

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских беспилотников-камикадзе на село Крапивна Климовского района. По его словам, удар был нанесен по территории агрохолдинга «Мираторг».

В результате атаки осколочные ранения получил водитель кормовоза. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы.

В Брянской области дрон атаковал скутер, ранен мирный житель

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры