В Брянской области водитель ранен при атаке дронов на село Крапивна

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских беспилотников-камикадзе на село Крапивна Климовского района. По его словам, удар был нанесен по территории агрохолдинга «Мираторг».

В результате атаки осколочные ранения получил водитель кормовоза. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы.