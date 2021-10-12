Жизнь по QR-коду. Массовые ограничения для непривитых ввели десятки регионов

В ряде регионов правительства еще не решились на столь радикальный и непопулярный шаг в борьбе с пандемией. Так, 6 октября власти Краснодарского края заявили о планах ввести QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров, гипермаркетов и предприятий общепита, однако точных дат не указали. 11 октября руководство Липецкой области пообещало ввести QR-коды для посещения предприятий общепита. Отмечается, что такая мера пока будет действовать в тестовом режиме. В этот же день оперштаб Якутии заявил о намерении ввести QR-коды для доступа в места массового скопления людей. В Севастополе с 15 октября начнет действовать режим QR-кодов для посещения общественных мест. Систему QR-кодов с 18 октября введут на территории Благовещенска, а также в Волгоградской области. С 1 ноября мера может заработать в Ульяновской области. С 1 декабря ограничения для непривитых планируют ввести в Свердловской области. Власти Оренбуржья, Орловской и Новосибирской областей также прорабатывают вопрос с введением QR-кодов.

В понедельник, 11 октября о введении ограничений на посещение театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров начали говорить и в Ленинградской области. В региональном правительстве сообщили, что с 15 ноября QR-коды о вакцинации будут обязательными для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и спортзалов. При этом накануне в пресс-центре НСН бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко раскритиковал регион за недопустимо высокий уровень летальности среди заболевших COVID-19.

«Санкт-Петербург имеет летальность 3,49%. Серьезно надо разбираться, почему такой высокий уровень», - заявил Онищенко.

ВАКЦИНАЦИЯ

Требования об обязательной вакцинации людей, работающих в сфере обслуживания, здравоохранения, образования, туризма, транспорта и торговли есть в 66 из 85 регионах России. По данным РБК, ужесточили летние требования к обязательной вакцинации ряда сотрудников 24 региона. В основном от требования вакцинации 60% сотрудников перешли к показателю в 80%. Впервые ввели обязательную вакцинацию 15 регионов.

Так, 6 октября стало известно, что обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан вводится в Вологодской и Воронежской областях. 8 октября власти Ямало-Ненецкого автономного округа решили ввести обязательную вакцинацию от COVD-19 для некоторых категорий граждан. В Челябинской области с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Аналогичные требования предъявили власти Свердловской, Пензенской, Ивановской, Саратовской, Новгородской и Кировской областей, а также Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край и республики Татарстан и Мордовия.

Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар объясняла «Радиоточке НСН», что ограничения для непривитых не противоречат закону.

