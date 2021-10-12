Жизнь по QR-коду. Массовые ограничения для непривитых ввели десятки регионов
Статистика по COVID-19 вновь бьет рекорды, региональные власти в срочном порядке вводят обязательную вакцинацию и ограничения для непривитых.
Во вторник, 12 октября в России установлен новый антирекорд по числу смертей от коронавируса. Так, за сутки от последствий заболевания умерли 973 человека, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Для исправления ситуации власти регионов идут на крайние меры. Так, одним из самых спорных решений стало введение QR-кодов, о действии которых сообщили как минимум 16 регионов.
Любая мера, которая принудит людей вакцинироваться, полезна, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн
«Если власти наши принимают решение, что невакцинированных куда-то не пускают, им чего-то нельзя, то я поддерживаю такую точку зрения. Я сторонник вакцинации. Если отсутствие QR-кода мешает человеку, потому что он не вакцинирован, то пусть идет и вакцинируется», - пояснил вирусолог.
УЖЕ ВВЕЛИ QR-КОДЫ
Одним из первых регионов, забивших тревогу, стала Белгородская область. Здесь введение QR-кодов для посещения кафе и ресторанов произошло еще 27 сентября. В этот же день QR-коды для посещения театров и концертов ввели в Башкирии, об этом сообщила замминистра культуры республики Наталья Лапшина. С 29 сентября в Удмуртии ввели требование предъявлять QR-код сертификата о вакцинации для посещения общепита, рассказали в пресс-службе республиканского правительства. С 1 октября в Курганской области без QR-кода или справки о перенесенной болезни нельзя попасть на культурные и спортивные мероприятия. В Пермском крае с 4 октября коды нужны для посещения театров, кино и концертов. С 8 октября кафе и рестораны в Калининградской области также стали доступны только при наличии у посетителя QR-кода о вакцинации, 9 октября власти Вологодской области объявили, что без QR-кода посещение предприятий общепита, музеев, библиотек и игровых мероприятий станет невозможным.
С понедельника, 11 октября QR-коды о вакцинации от COVID-19 ввели власти Татарстана, Чечни и Самарской области. В последнем регионе сведения о вакцинации должны предъявляться для посещения фитнес-центров, театров, кинотеатров, цирков и концертов. Власти Кабардино-Балкарии с 11 октября ввели QR-коды для посещения организаций образования, здравоохранения и соцзащиты. Вместо кода можно предъявить справку о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, а также отрицательный ПЦР-тест. Правительство Архангельской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 приняло решение с 11 октября ввести в регионе QR-коды для посещения предприятий общепита. С 12 октября данная мера стала работать и в Нижнем Новгороде для посещения любых развлекательных и досуговых мероприятий. Cистему QR-кодов также ввели в Курске, Чувашии и Пензенской области.
Введение QR-кодов показало свою неэффективность еще летом, рестораторы надеются на отказ от этой меры в борьбе с новым подъемом заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» омбудсмен по делам малого бизнеса, ресторатор Анастасия Татулова.
«Это просто не по-человечески, и я надеюсь, что второго такого эксперимента над отраслью не будет. Государству и городской власти надо начинать с городских объектов, а не с предпринимательских и частных», - объяснила предприниматель.
ТОЛЬКО ОБЕЩАЮТ ВВЕСТИ КОДЫ
В ряде регионов правительства еще не решились на столь радикальный и непопулярный шаг в борьбе с пандемией. Так, 6 октября власти Краснодарского края заявили о планах ввести QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров, гипермаркетов и предприятий общепита, однако точных дат не указали. 11 октября руководство Липецкой области пообещало ввести QR-коды для посещения предприятий общепита. Отмечается, что такая мера пока будет действовать в тестовом режиме. В этот же день оперштаб Якутии заявил о намерении ввести QR-коды для доступа в места массового скопления людей. В Севастополе с 15 октября начнет действовать режим QR-кодов для посещения общественных мест. Систему QR-кодов с 18 октября введут на территории Благовещенска, а также в Волгоградской области. С 1 ноября мера может заработать в Ульяновской области. С 1 декабря ограничения для непривитых планируют ввести в Свердловской области. Власти Оренбуржья, Орловской и Новосибирской областей также прорабатывают вопрос с введением QR-кодов.
В понедельник, 11 октября о введении ограничений на посещение театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров начали говорить и в Ленинградской области. В региональном правительстве сообщили, что с 15 ноября QR-коды о вакцинации будут обязательными для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и спортзалов. При этом накануне в пресс-центре НСН бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко раскритиковал регион за недопустимо высокий уровень летальности среди заболевших COVID-19.
«Санкт-Петербург имеет летальность 3,49%. Серьезно надо разбираться, почему такой высокий уровень», - заявил Онищенко.
ВАКЦИНАЦИЯ
Требования об обязательной вакцинации людей, работающих в сфере обслуживания, здравоохранения, образования, туризма, транспорта и торговли есть в 66 из 85 регионах России. По данным РБК, ужесточили летние требования к обязательной вакцинации ряда сотрудников 24 региона. В основном от требования вакцинации 60% сотрудников перешли к показателю в 80%. Впервые ввели обязательную вакцинацию 15 регионов.
Так, 6 октября стало известно, что обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан вводится в Вологодской и Воронежской областях. 8 октября власти Ямало-Ненецкого автономного округа решили ввести обязательную вакцинацию от COVD-19 для некоторых категорий граждан. В Челябинской области с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Аналогичные требования предъявили власти Свердловской, Пензенской, Ивановской, Саратовской, Новгородской и Кировской областей, а также Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край и республики Татарстан и Мордовия.
Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар объясняла «Радиоточке НСН», что ограничения для непривитых не противоречат закону.
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