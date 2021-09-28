«Пусть вакцинируются». Вирусолог поддержал ограничения для непривитых

«Ввод QR-кодов происходит по распоряжению санитарно-эпидемиологической службы. Начальство приказывает, мы выполняем. Я не могу сказать, насколько это действенно. Эффективно вакцинироваться, вот это действительно эффективная мера. Если власти наши принимают решение, что невакцинированных куда-то не пускают, им чего-то нельзя, то я поддерживаю такую точку зрения. Я сторонник вакцинации. Если отсутствие QR-кода мешает человеку, потому что он не вакцинирован, то пусть идет и вакцинируется», - пояснил вирусолог.

Альтштейн отметил, что в России слишком мягкое отношение к нарушениям санитарных норм, чем, по его мнению, и вызвана новая волна пандемии.

«С моей точки зрения, россиян нужно стимулировать как положительными, так и негативными мерами. По-моему, у нас народ всегда расслабленный и не хочет вакцинироваться, поэтому мы будем долго брести естественным путем по этой пандемии. Весь мир уже выздоровеет, а мы всё еще будем брести», - предположил ученый.

Ранее профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил в пресс-центре НСН, что государству необходимо больше внимания уделять пропаганде вакцинации в соцсетях, чтобы уменьшить влияние на общественное мнение так называемых антипрививочников.

