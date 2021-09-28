«Пусть вакцинируются». Вирусолог поддержал ограничения для непривитых
Для увеличения числа вакцинированных необходимо применять как поощрительные, так и жесткие меры, уверен Анатолий Альтштейн.
Любая мера, которая принудит людей вакцинироваться, полезна, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Так он прокомментировал ввод QR-кодов для посещения спортивных и выставочных мероприятий, театров и кино в Удмуртии, Пермском крае и Самарской области.
«Ввод QR-кодов происходит по распоряжению санитарно-эпидемиологической службы. Начальство приказывает, мы выполняем. Я не могу сказать, насколько это действенно. Эффективно вакцинироваться, вот это действительно эффективная мера. Если власти наши принимают решение, что невакцинированных куда-то не пускают, им чего-то нельзя, то я поддерживаю такую точку зрения. Я сторонник вакцинации. Если отсутствие QR-кода мешает человеку, потому что он не вакцинирован, то пусть идет и вакцинируется», - пояснил вирусолог.
Альтштейн отметил, что в России слишком мягкое отношение к нарушениям санитарных норм, чем, по его мнению, и вызвана новая волна пандемии.
«С моей точки зрения, россиян нужно стимулировать как положительными, так и негативными мерами. По-моему, у нас народ всегда расслабленный и не хочет вакцинироваться, поэтому мы будем долго брести естественным путем по этой пандемии. Весь мир уже выздоровеет, а мы всё еще будем брести», - предположил ученый.
Ранее профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил в пресс-центре НСН, что государству необходимо больше внимания уделять пропаганде вакцинации в соцсетях, чтобы уменьшить влияние на общественное мнение так называемых антипрививочников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Песков прокомментировал сообщения о «красивой переводчице» Путина
- При стрельбе в Вологодской области погибла женщина
- Кабмин РФ исключил налог на дивиденды из поправок к Налоговому кодексу
- В администрации Перми опровергли информацию о «намазе» в школе
- Плановую госпитализацию приостановили в Саратовской области
- Российский Су-27 сопроводил над Чёрным морем американский самолёт-разведчик
- Facebook попросил отсрочку в выплате 26 млн рублей штрафа
- Стало известно когда россияне смогут поехать на Гоа
- СМИ: срочник из воинской части в Свердловской области найден мёртвым
- Соратник Навального Волков объявлен в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru