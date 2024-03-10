Утренние налеты: В Курской области погибла женщина, в Белгородской действует ракетная опасность
Налеты беспилотников ВСУ и обстрелы приграничных регионов регионов продолжаются. В Курской области погибла женщина, в Белгородской сгорела фура.
В Курской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины при пожаре в доме погибла женщина, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт.
Ее супруг получил обширные ожоги. Врачи оказывают ему помощь. Обстрелу подверглось село Кульбаки Глушковского района. Снаряд попал в жилой дом. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей, а раненому пожелал скорейшего выздоровления.
С утра в Курске действует ракетная опасность. Губернатор объявил об этом в своем Telegram-канале. Сообщение опубликовано в 7:55 (мск).
Менее чем через полчаса Роман Старовойт сообщил, что в Курске сбит беспилотник.
«В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы», – написал курский губернатор.
На месте ЧП работают пожарные команды и оперативные службы. Других подробностей о происшествии не сообщается.
Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли курское село Гордеевка.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано 6 прилетов», – сообщил Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В результате обстрела пострадало одно домовладение – в нем выбиты окна и повреждена крыша, осколки посекли забор и личный автомобиль.
Курский губернатор пообещал оказать помощь пострадавшим.
По данным Минобороны РФ, в 6:40 мск пресечена Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
С утра в воскресенье в Белгородской области экстренные службы объявили ракетную опасность.
«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – говорится в Telegram-канале МЧС Белгородской области.
Чуть менее чем через час губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке украинских беспилотников на Яковлевский городской округ.
«Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 2 БПЛА самолетного типа», – сообщил глава региона.
Беспилотники при падении взорвались, но никто не пострадал. При этом загорелась фура, оперативные службы ее потушили.
Ранее российские военные нейтрализовали 47 беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами. Об этом сообщили в Минобороны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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