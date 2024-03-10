Утренние налеты: В Курской области погибла женщина, в Белгородской действует ракетная опасность

Ее супруг получил обширные ожоги. Врачи оказывают ему помощь. Обстрелу подверглось село Кульбаки Глушковского района. Снаряд попал в жилой дом. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей, а раненому пожелал скорейшего выздоровления.

С утра в Курске действует ракетная опасность. Губернатор объявил об этом в своем Telegram-канале. Сообщение опубликовано в 7:55 (мск).

Менее чем через полчаса Роман Старовойт сообщил, что в Курске сбит беспилотник.

«В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы», – написал курский губернатор.