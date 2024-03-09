Массовая атака беспилотников: Последствия в Ростовской и Курской областях
После атаки БПЛА Украины на российские регионы ранен житель Ростовской области, восстанавливают поликлинику в Курске.
В результате атаки Киева на российские территории уничтожено 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале 9 марта.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей)», – уточняется в сообщении.
В Ростовской области отражена самая массовая Украины - на город Таганрог. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.
«Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА», — написал губернатор в Telegram.
В Таганроге пострадал один человек - сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий налета беспилотников. Раненого госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.
Позже губернатор Голубев сообщил о еще одной попытке украинской стороны совершить налет на Ростовскую область.
«Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску», — указал губернатор в своем Telegram-канале.
Украинская ночная атака привела к тому, что в Курске обломки сбитого силами ПВО беспилотника упали на крышу поликлиники. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
«В Курске обломки... БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв. метра кровли», — написал Старовойт в Telegram.
Как отметил глава области, никто не пострадал. При этом из-за угрозы взрыва пациентов, находившихся в реанимации в соседнем здании стационара, эвакуировали машинами скорой помощи и санавиацией в медучреждения Курска. Персонал и других пациентов больницы перевезли в безопасное место.
Старовойт добавил, что по его поручению на месте ЧП работает министр здравоохранения региона Екатерина Письменная.
Утром в субботу Роман Старовойт прибыл в пострадавшую поликлинику. Он подтвердил, что в медучреждении все остались живы и поблагодарил медиков и пациентов.
«Посетил стационар и лично пообщался с пациентами и медицинским персоналом. Благодарю медиков, проводивших эвакуацию из соседней больницы и представителей всех чрезвычайных служб, которые работали на месте. Всем пациентам спасибо за стойкость и отсутствие паники. Желаю им скорейшего выздоровления», – написал курский губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, несущие конструкции не повреждены, специалисты уже восстанавливают тепловой контур.
Роман Старовойт предупредил курян, что поликлиника №6 работать не будет.
«Вызвать врача на дом можно по телефону колл-центра (4712) 74-67-27 или по единому номеру 122», – предупредил глава региона.
Улица Союзная, на которой находится поликлиника, расположена недалеко от эропорта Курск-Восточный — это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими судами. С 2022 года здесь ограничены полеты гражданской авиации. Два года назад «в районе курского аэродрома» после атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Тогда на ликвидацию пожара потребовалось несколько дней.
О последствиях атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую и Волгоградскую область в ночь на 9 марта не сообщается.
Ранее массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 8 марта и днем подверглись Белгородская, Курская и Волгоградская области. В ходе налетов украинских дронов в пятницу в Белгородской области два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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