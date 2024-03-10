В Курской области из-за обстрела ВСУ погиб человек

В Курской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины при пожаре в доме погибла женщина, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт.

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Ее супруг получил обширные ожоги. Врачи оказывают ему помощь. Обстрелу подверглось село Кульбаки Глушковского района. Снаряд попал в жилой дом. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей, а раненому — скорейшего выздоровления.

Также Старовойт указал, что повреждено еще одно домовладение. В населённом пункте частично отсутствует электричество. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды.

Кроме того, по словам главы региона, в Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы.

Ранее беспилотник самолетного типа сбили над территорией Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьБеспилотники

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