Беспилотник самолетного типа сбили над территорией Белгородской области

В Грайворонском городском округе Белгородской области уничтожен беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области ПВО сбила два БПЛА самолетного типа

По его словам, дрон был сбит на подлете к городу российскими средствами ПВО.

В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Информация о разрушениях или пострадавших людях не поступала, отметил Гладков.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о предотвращении массовых атак дронов в Таганроге и близ Морозовска, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьПВОБеспилотникиУкраинаВСУ

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