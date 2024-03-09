Беспилотник самолетного типа сбили над территорией Белгородской области
9 марта 202415:03
В Грайворонском городском округе Белгородской области уничтожен беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, дрон был сбит на подлете к городу российскими средствами ПВО.
В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Информация о разрушениях или пострадавших людях не поступала, отметил Гладков.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о предотвращении массовых атак дронов в Таганроге и близ Морозовска, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru