Беспилотник самолетного типа сбили над территорией Белгородской области

По его словам, дрон был сбит на подлете к городу российскими средствами ПВО.

В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Информация о разрушениях или пострадавших людях не поступала, отметил Гладков.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о предотвращении массовых атак дронов в Таганроге и близ Морозовска, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

