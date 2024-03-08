Старовойт: ВСУ пять раз обстреляли железнодорожную станцию в Теткино

Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава региона Роман Старовойт.

Два человека пострадали при обстреле брянской Суземки

По его словам, было зафиксировано пять прилётов в районе железнодорожной станции.

«Никто из жителей не пострадал», - написал губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник самолётного типа был сбит системой ПВО в Краснояружском районе региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-службы администрации Курской области
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