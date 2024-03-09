Старовойт: Над Курском сбили дрон ВСУ
9 марта 202402:49
Украинский беспилотник уничтожили над Курском. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор написал, что в регионе объявлена ракетная опасность, а над областной столицей работает система противовоздушной обороны.
«В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА», — указал Старовойт.
Глава региона добавил, что последствия инцидента на земле уточняются.
Ранее ПВО уничтожила четыре беспилотника над Курской и Белгородской областями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru