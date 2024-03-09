Старовойт: Над Курском сбили дрон ВСУ

Украинский беспилотник уничтожили над Курском. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В Белгородской области ПВО сбила два БПЛА самолетного типа

Ранее губернатор написал, что в регионе объявлена ракетная опасность, а над областной столицей работает система противовоздушной обороны.

«В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА», — указал Старовойт.

Глава региона добавил, что последствия инцидента на земле уточняются.

Ранее ПВО уничтожила четыре беспилотника над Курской и Белгородской областями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры