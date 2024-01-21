Террористическая атака: В России пообещали ВСУ расплату за Донецк

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что обстрелы Украиной мирных жителей России происходят на фоне отсутствия боевых результатов ВСУ.

«Опасаясь сокращения притока денег от своих западных господ, укронацисты пытаются через террористические акты продемонстрировать хоть какую-то способность сопротивления нашей армии. Подлые манёвры не останутся без ответа. Каждый причастный будет найден. Возможности скрыться в тёплых объятиях своих хозяев у Зеленского и его холуёв не будет. За преступные приказы против мирных российских граждан последует расплата», - написал он в своем Telegram-канале.

Террористические атаки, которые совершает Киев, свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем. Об этом заявили в МИД РФ после гибели людей в Донецке в результате обстрела ВСУ.

В дипломатическом ведомстве подтвердили необходимость достижения всех целей и задач СВО.