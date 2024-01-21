Террористическая атака: В России пообещали ВСУ расплату за Донецк
В Донецке погибло 25 мирных жителей, пострадавшим грозит ампутация конечностей. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН.
Жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали 25 жителей Донецка, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
Пострадали около 20 человек. В состоянии средней тяжести находятся двое детей, уточнил Пушилин.
В первых сообщениях о потерях мирных жителей говорилось о 8, затем 12, 13 и 18 погибших.
Донецкий район Текстильщики является одним из густонаселенных, здесь много магазинов и рынки.
«Проезжая по «Текстилям», мы почти всегда шутим, что в этом рабочем районе Донецка народу больше, чем в центре. Туда и ударили. Это не обстрел, это террористическая атака», - написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, пожелав терпения родственникам погибших.
Военный корреспондент Александр Коц тоже напоминает, что подобные удары военные наносят, хорошо подготовившись. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Артиллерийский удар по рынку в Донецке - это не инициатива отдельного упоротого командира орудия, накатившего горилки и решившего пострелять по москалям. На открытие огня по заданным координатам отдается приказ вышестоящего командования, чаще всего - в письменном виде. В этом приказе подробно доведено, куда и когда бить, каким типом снаряда, с каким расходом боекомплекта», – отметил он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, которая постоянно подвергается обстрелам ВСУ, выразил соболезнования родным погибших жителей Донецка.
«Вооруженные силы Украины вновь совершили жестокий террористический акт, ударив по рынку в Донецке в воскресный день, когда люди вышли купить продукты... Мы еще раз убедились, на что способен наш враг, который стреляет по мирным жителям, детям, женщинам и старикам. От лица всех белгородцев выражаю соболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с вами», – написал губернатор в Telegram-канале.
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что обстрелы Украиной мирных жителей России происходят на фоне отсутствия боевых результатов ВСУ.
«Опасаясь сокращения притока денег от своих западных господ, укронацисты пытаются через террористические акты продемонстрировать хоть какую-то способность сопротивления нашей армии. Подлые манёвры не останутся без ответа. Каждый причастный будет найден. Возможности скрыться в тёплых объятиях своих хозяев у Зеленского и его холуёв не будет. За преступные приказы против мирных российских граждан последует расплата», - написал он в своем Telegram-канале.
Террористические атаки, которые совершает Киев, свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем. Об этом заявили в МИД РФ после гибели людей в Донецке в результате обстрела ВСУ.
В дипломатическом ведомстве подтвердили необходимость достижения всех целей и задач СВО.
Также Россия запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка.
Об этом рассказал журналистам первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Российская сторона запросила заседание на 22 января.
Ранее число погибших в результате украинского удара 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 января. Российский лидер Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря украинской стороной. Об этом он заявил в разговоре с военными в госпитале имени А. А. Вишневского в Москве, сообщает «Радиоточка НСН».
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