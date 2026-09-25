Зеленский заявил о риске нехватки денег на БПЛА для ВСУ зимой
Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут уже в январе 2027 года столкнуться с серьёзными проблемами с обеспечением беспилотниками. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, это произойдёт, если руководству страны не удастся найти средства для закупки дронов.
«Если мы не закажем и не оплатим их в октябре и ноябре, то у нас будут серьёзные вызовы на январь и февраль», — уточнил Зеленский.
Он также добавил, что дефицит оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что снизить массовость применения беспилотников ВСУ должны удары ВС РФ по складам с комплектующими для них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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