Зеленский заявил о риске нехватки денег на БПЛА для ВСУ зимой

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут уже в январе 2027 года столкнуться с серьёзными проблемами с обеспечением беспилотниками. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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По его словам, это произойдёт, если руководству страны не удастся найти средства для закупки дронов.

«Если мы не закажем и не оплатим их в октябре и ноябре, то у нас будут серьёзные вызовы на январь и февраль», — уточнил Зеленский.

Он также добавил, что дефицит оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что снизить массовость применения беспилотников ВСУ должны удары ВС РФ по складам с комплектующими для них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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