Зеленский заявил о риске нехватки денег на БПЛА для ВСУ зимой

По его словам, это произойдёт, если руководству страны не удастся найти средства для закупки дронов.

«Если мы не закажем и не оплатим их в октябре и ноябре, то у нас будут серьёзные вызовы на январь и февраль», — уточнил Зеленский.

Он также добавил, что дефицит оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что снизить массовость применения беспилотников ВСУ должны удары ВС РФ по складам с комплектующими для них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

