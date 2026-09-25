Никита Высоцкий назвал причину смерти Марины Влади

По его словам, артистка была масштабным человеком, прожившим «серьёзную большую жизнь».

«Она сделала очень много, и в первую очередь я её уважаю за то, что она сделала для отца моего... Очень жаль, что она ушла... Будем помнить», — отметил он.

Марина Влади умерла 24 сентября в возрасте 88 лет. Замуж за Владимира Высоцкого она вышла в 1970 году. Влади оставалась с артистом до самой его смерти в 1980 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

