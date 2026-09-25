Никита Высоцкий назвал причину смерти Марины Влади
Причиной смерти французской актрисы и певицы русского происхождения Марины Влади стала продолжительная болезнь. Об этом «Известиям» рассказал сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.
По его словам, артистка была масштабным человеком, прожившим «серьёзную большую жизнь».
«Она сделала очень много, и в первую очередь я её уважаю за то, что она сделала для отца моего... Очень жаль, что она ушла... Будем помнить», — отметил он.
Марина Влади умерла 24 сентября в возрасте 88 лет. Замуж за Владимира Высоцкого она вышла в 1970 году. Влади оставалась с артистом до самой его смерти в 1980 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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