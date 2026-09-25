Россиянам разъяснили планы Минфина включить пассивные доходы в базу по НДФЛ

Он напомнил, что к пассивным доходам относятся деньги, которые человек получает за счёт инвестиций, а также владения имуществом или капиталом. В настоящее время налогом они «облагаются по отдельной шкале». Минфин предлагает суммировать их с зарплатой и другими заработками, которые формируют основную налоговую базу.

«При совокупном доходе свыше 2,4 млн рублей в год смогут применяться ставки 18%, 20% и 22%... В результате часть пассивного дохода, которая сегодня облагается по ставке 13% или 15%, попадет под более высокий НДФЛ», - указал юрист.

Хаминский добавил, что в Минфине подсчитали, что такие изменения затронут около четырёх млн граждан.

Ранее зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что дальнейшее повышение налогов будет охлаждать экономику, бизнес продолжит уходить в серую зону.

