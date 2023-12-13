При обстреле Донецка погиб мужчина

Движение транспорта на ряде центральных улиц Москвы завтра будет временно перекрыто В мэрии утвердили планировку трёх территорий для строительства домов по реновации Проект по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках Москвы по электронным рецептам станет постоянным Почти пять тысяч юных москвичей с диабетом первого типа получили приборы для непрерывного мониторинга глюкозы Вильфанд: Высота сугробов в Москве на выходных достигнет 40-45 см