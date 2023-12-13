При обстреле Донецка погиб мужчина

Мужчина погиб в результате обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

При обстреле ВСУ Донецка пострадал четырехмесячный младенец

Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В 09:00 мск противник выпустил три снаряда калибром 155 миллиметров.

«В результате обстрела ... по улице Церетели погиб мужчина 1951 года рождения», — сообщил градоначальник.

Накануне мужчина 1985 года рождения пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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