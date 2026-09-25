В китайском городе Циндао 24 сентября состоялось торжественное открытие выставки скульптур Степана Дмитриевича Эрьзи (настоящая фамилия – Нефёдов, псевдоним взят в честь мордовского народа эрзя). Масштабный культурный проект в первый же день собрал множество гостей и представителей культурных учреждений Китая в павильоне «Россия» Экспоцентра «Жемчужина Китай – ШОС». Спецкор НСН лично пообщался с организаторами и участниками выставки, чтобы разгадать тайну российского скульптура, который покорил весь мир.

Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения Эрьзи, ранее его работы выставлялись в Европе, Латинской Америке и России. И вот теперь шедевры впервые добрались до Азии. Масштабная экспозиция в павильоне «Россия» призвана стать важным этапом в развитии культурного диалога между Россией и КНР.

Работы автора были собраны со всего мира и бережно отреставрированы. Выставка была адаптирована для китайской аудитории, все было продумано до мелочей. В итоге в Циндао состоялось не просто открытие выставки, было создано целое культурное пространство.

Китайская аудитория в очередной раз продемонстрировала неравнодушие к русской культуре. На открытие приехало китайское телевидение, велась прямая трансляция.

Торжество началось в фойе павильона, гостей встречали народные мастера Вера Щукина и Пётр Рябов. Они познакомили первых посетителей с традиционными ремеслами Мордовии и России.

Все стенды были подготовлены в стилистике двух стран, что стало отображением глубинной связи двух культур. В первый день выставку посетили не только неравнодушные зрители, среди которых студенты профильных вузов Китая, но и чиновники разных уровней.

Встречали гостей мастера народного промысла. В течение всего месяца на площадке будут идти лекции и экскурсии.

25 сентября в Китае начинают отмечать традиционный Праздник середины осени. Это второй по значимости праздник в стране после Китайского Нового года. В это время местные жители активно путешествуют по стране, посещают культурные мероприятия и гуляют, выставка станет для них приятным подарком на длинные выходные.

Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи несет важную миссию, собирает и популизирует культуру и творчество великого скульптора, работы которого в Азии оказался впервые.