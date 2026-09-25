Впервые в истории: В Циндао прошло торжественное открытие выставки скульптур Степана Эрьзи
Впервые в истории творчество мастера, которого называют «Русским Роденом», будет представлено в Китае столь масштабно. Ожидается, что выставку посетят не менее 30 000 китайских зрителей.
В китайском городе Циндао 24 сентября состоялось торжественное открытие выставки скульптур Степана Дмитриевича Эрьзи (настоящая фамилия – Нефёдов, псевдоним взят в честь мордовского народа эрзя). Масштабный культурный проект в первый же день собрал множество гостей и представителей культурных учреждений Китая в павильоне «Россия» Экспоцентра «Жемчужина Китай – ШОС». Спецкор НСН лично пообщался с организаторами и участниками выставки, чтобы разгадать тайну российского скульптура, который покорил весь мир.
Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения Эрьзи, ранее его работы выставлялись в Европе, Латинской Америке и России. И вот теперь шедевры впервые добрались до Азии. Масштабная экспозиция в павильоне «Россия» призвана стать важным этапом в развитии культурного диалога между Россией и КНР.
Работы автора были собраны со всего мира и бережно отреставрированы. Выставка была адаптирована для китайской аудитории, все было продумано до мелочей. В итоге в Циндао состоялось не просто открытие выставки, было создано целое культурное пространство.
Китайская аудитория в очередной раз продемонстрировала неравнодушие к русской культуре. На открытие приехало китайское телевидение, велась прямая трансляция.
Торжество началось в фойе павильона, гостей встречали народные мастера Вера Щукина и Пётр Рябов. Они познакомили первых посетителей с традиционными ремеслами Мордовии и России.
Все стенды были подготовлены в стилистике двух стран, что стало отображением глубинной связи двух культур. В первый день выставку посетили не только неравнодушные зрители, среди которых студенты профильных вузов Китая, но и чиновники разных уровней.
Встречали гостей мастера народного промысла. В течение всего месяца на площадке будут идти лекции и экскурсии.
25 сентября в Китае начинают отмечать традиционный Праздник середины осени. Это второй по значимости праздник в стране после Китайского Нового года. В это время местные жители активно путешествуют по стране, посещают культурные мероприятия и гуляют, выставка станет для них приятным подарком на длинные выходные.
Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи несет важную миссию, собирает и популизирует культуру и творчество великого скульптора, работы которого в Азии оказался впервые.
На открытии с торжественной речью выступили советник посольства РФ в Китае, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, исполнительный директор ООО «Индустрия культуры и туризма Циндао ШОС» Чжан Юэшань, заместитель генерального директора ООО «Культура и туризм ШОС Холдинг» Юй Вэньминь, руководитель павильона «Россия» в Экспоцентре «Жемчужина ШОС-Китай», руководитель партнёрского Русского дома в Циндао Светлана Ван, специальный представитель президента Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Вячеслав Бобрышев, руководитель проекта «Степан Дмитриевич Эрзя. Выставка скульптур» Радмила Миретина, искусствовед, научный руководитель проекта Елена Бутрова и многие другие.
Огромное внимание организации выставки уделил лично основатель и президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.
ЧТО ПРИВЕЗЛИ В КИТАЙ
В экспозиции представлены 40 произведений из коллекции Фонда искусств имени С.Д. Эрьзи: скульптуры, живопись, графика, артефакты, а также дерево кебрачо – уникальный материал, который Эрьзя первым применил в скульптуре, работая в Аргентине. Также впервые китайская публика увидит статую «Крестителя» и «Портрет Орасио Кироги».
Эрьзя считается «покорителем кебрачо» - это собирательное название трёх субтропических видов деревьев, растущих в Южной Америке. Слово «кебрачо» происходит от испанского quiebra-hacha — «ломать топор». Название связано с очень высокой твёрдостью древесины этих деревьев, которая долгое время не покорялась ни одному творцу.
С 1927 по 1950 годы скульптор жил в Аргентине, где его за простой образ жизни называли «пастухом». Именно Эрьзя в 1927 году стал первым, кто использовал кебрачо в художественном творчестве. До Степана Дмитриевича никто не умел обрабатывать эту древесину так, чтобы из нее получались удивительные произведения искусства.
Среди главных шедевров скульптура «Последняя ночь осужденного» (1909) — драматическая работа из цемента, принесшая скульптору широкую известность в Европе, «Автопортрет (Тоска)» (1908) — эмоциональный образ, созданный в ранний период (известен в вариантах из цемента и бронзы). «Христос кричащий» (1910) — одно из самых пронзительных и экспрессивных религиозных произведений мастера. «Шепот» (1922) — тонкая, поэтичная работа из дерева, показывающая мастерство владения природным материалом. «Материнство» (1929) — монументальное и глубокое произведение из экзотической породы кебрачо. «Музыка Грига» (1936) — музыкальный и пластический шедевр, вырезанный из твёрдого кебрачо. «Калипсо» (1917) — изящная и загадочная женская голова, выполненная из мрамора.
На выставке в Циндао помимо скульптур китайской публике показали анимационный документальный фильм и театральное представление. Об этом НСН рассказала руководитель проекта «Степан Дмитриевич Эрьзя. Выставка скульптур», ответственный организатор выставочных мероприятий Фонда в Китае в рамках юбилейной программы, посвященной 150-летию скульптора, Радмила Миретина.
«Для меня это не просто работа, а большое доверие, которое оказано всей нашей команде президентским Фондом культурных инициатив, МИД России. Нас поддержало Министерство культуры РФ. Это и большая просветительская программа, и театрализованное представление, которое приготовил этно-футуристический театр из Перми. Мне кажется, построение культурного моста между Россией и Китаем – главный смысл нашей работы», — рассказала она.
Публика Китая пока еще не очень знакома с выдающимися скульпторами России, рассказала вице-президент и эксперт Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи, искусствовед, автор и куратор выставочных проектов Фонда в России и за рубежом, член Союза художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Елена Бутрова.
«Не секрет, что во всем мире и, в частности, в Китае очень хорошо знают русскую литературу, классический балет, кинематограф. А вот насчет изобразительного искусства и особенно скульптуры, точно скажу: китайская публика пока ещё не очень хорошо знакома с нашими известными именами. Для нас очень важно, что Китай впервые знакомится с именем Степана Эрьзи. Это важно и для Китая: это страна с великой культурой, которая интересуется не только своими гениями, но и имеет искренний интерес к мастерам культуры других народов», — поделилась она.
БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
Руководитель Партнерского Русского дома в Циндао Ван Сяолун рассказал, что для региона значит первая в стране выставка работ российского скульптора Степана Эрьзи.
«Для нас это большая честь. Степан Эрьзя — всемирно известный мастер, и то, что его первая масштабная выставка в Азии проходит именно в нашем регионе, говорит о многом. Россия имеет огромное культурное наследие в том числе и в скульптуре, и мы это показываем своим китайским друзьям. Такое событие привлечёт огромное внимание к российскому искусству, укрепит имидж России и партнёрского Русского дома как серьёзной площадки для диалога», — рассказал он.
Выставка скульптур Степана Эрьзи в китайском Циндао – это одновременно и способ обменяться культурными кодами с Китаем, и возможность разрушить некоторые стереотипы о наших различиях. Об этом рассказала руководитель представительства Россотрудничества в КНР, советник Посольства России в Китае Татьяна Уржумцева.
«В чем уникальность события для Азии? Масштабный показ работ Эрьзи, чья самобытная пластика и работа с деревом резонируют с восточным восприятием материала, при этом демонстрирует такой самобытный, неевропейский взгляд на форму. Это создает мощный мост для взаимного открытия и одновременно ломает стереотипы о том, что мы, люди, живущие в европейской части, существенно отличаемся от людей, живущих в Азии. На самом деле у нас много общего, что и демонстрирует эта выставка», — подчеркнула она.
Проект — это не просто выставка, а комплексная просветительская программа. В её рамках пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам Мордовии и творчеству скульптора, интерактивные экскурсии и лекции для студентов китайских вузов, направленные на глубокое погружение в художественное наследие Эрьзи. После официальной церемонии и первой экскурсии выставки прошла также рабочая встреча с участием российских и китайских представителей из профильных учреждений.
Также в рамках выставки проходят показы пластического перформанса «Дерево» от этно-футуристического театра «Мимикрия» и документально-анимационного фильма о жизни мастера «В погоне за женщиной».
Ожидается, что выставку посетят не менее 30 000 китайских зрителей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам разъяснили планы Минфина включить пассивные доходы в базу по НДФЛ
- Никита Высоцкий назвал причину смерти Марины Влади
- Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Ульяновск выросло до 12 человек
- Экс-депутат Верховной рады заявил, что Украиной управляют комики
- Поездку Путина саммит G20 в Майами сочли бессмысленной
- Зеленский заявил о риске нехватки денег на БПЛА для ВСУ зимой
- Впервые в истории: В Циндао прошло торжественное открытие выставки скульптур Степана Эрьзи
- Голикова: «Пушкинской картой» пользуется около 90% молодых людей 14-23 лет
- «Брать не будут!»: Названы шокирующие последствия реформы семейной ипотеки
- В Кремле заявили о продолжении контактов Дмитриева с американскими переговорщиками