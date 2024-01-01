Ребенок в белгородском селе Красное выжил после прямого попадания снаряда в дом
Ребенок в в поселке Красное Белгородской области выжил после прямого попадания снаряда в дом, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Есть прямое попадание в частный жилой дом - в комнате, куда прилетел снаряд, находился ребенок, он чудом остался жив», - отметил глава региона.
Семью перевезли и разместили в Шебекино, дом утепляют.
Всего по Красному Украина выпустила три снаряда. За 1 января ВСУ трижды обстреливали населенный пункт.
Ранее 1 января под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области попали хутор Мухин и частично сёла Нежеголь и Вознесеновка Шебекинского городского округа, село Богун Городок Борисовского района. Пострадавших нет, уточнил Вячеслав Гладков.
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