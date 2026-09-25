Экс-депутат Верховной рады заявил, что Украиной управляют комики

По его словам, для Зеленского не важна компетенция. Главное для него - чтобы это был «свой человек, готовый идти на любые нарушения законодательства и делать всё, что скажет президент».

«Это же «Квартал 95». Комики управляют страной. Пока украинский народ всю эту комичную, как им кажется, братию не демонтирует, всё будет так и продолжаться», - заключил Килинкаров.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

