Экс-депутат Верховной рады заявил, что Украиной управляют комики
Назначение бывшего комика Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины связано с тем, что президент страны Владимир Зеленский везде расставляет людей по принципу личной преданности. Об этом NEWS.ru заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, для Зеленского не важна компетенция. Главное для него - чтобы это был «свой человек, готовый идти на любые нарушения законодательства и делать всё, что скажет президент».
«Это же «Квартал 95». Комики управляют страной. Пока украинский народ всю эту комичную, как им кажется, братию не демонтирует, всё будет так и продолжаться», - заключил Килинкаров.
Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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