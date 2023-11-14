При обстреле ВСУ Донецка пострадал четырехмесячный младенец
Мальчик 2023 года рождения получил ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.
Снаряд попал в многоквартирный жилой дом на улице Шахтерской Славы. Младенца доставили в травматологический центр.
Глава Донецкой республики Денис Пушилин уточнил, что мальчик получил легкие ранения. Ему оказали помощь амбулаторно.
ВСУ 7 ноября нанесли удар по центру Донецка. Погибли шесть человек. Повреждение получило здание управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США обвинили ХАМАС в использовании больниц как укрытий
- Пентагон: американские базы на Ближнем Востоке атаковали 55 раз
- Москвичей предупредили о возможной гололедице 15 ноября
- На Украине началось серийное производство беспилотных катеров
- СМИ: в секторе Газа повреждено или разрушено 60% зданий
- При обстреле ВСУ Донецка пострадал четырехмесячный младенец
- CNN: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по заложникам
- В МИД предупредили США о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе
- В Курске при столкновении двух автобусов пострадали 8 человек
- Минфин: санкции на российские алмазы приведут к использованию синтетики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru