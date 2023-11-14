При обстреле ВСУ Донецка пострадал четырехмесячный младенец

Мальчик 2023 года рождения получил ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

При обстреле Украиной Донецка погибла мирная жительница

Снаряд попал в многоквартирный жилой дом на улице Шахтерской Славы. Младенца доставили в травматологический центр.

Глава Донецкой республики Денис Пушилин уточнил, что мальчик получил легкие ранения. Ему оказали помощь амбулаторно.

ВСУ 7 ноября нанесли удар по центру Донецка. Погибли шесть человек. Повреждение получило здание управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
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