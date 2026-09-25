В Кремле заявили о продолжении контактов Дмитриева с американскими переговорщиками
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Дмитриев посетил Соединенные Штаты. По данным СМИ, он встретился в Нью-Йорке со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, пишет RT.
«Он [Дмитриев] продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики, которое в настоящий момент отсутствует, но... есть понимание, что это могло бы быть выгодно», — указал Песков.
В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что об итогах поездки пока говорить преждевременно.
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