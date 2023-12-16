Мирный житель пострадал при обстреле Донецка
Мужчина пострадал в результате обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
В ночь на 16 декабря ВСУ обстреляли Донецк. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, противник выпустил три ракеты из реактивной системы залпового огня по Буденновскому району города.
«Во время ночного обстрела ... по улице Буденного ранен мужчина 1960 года рождения», — написал Кулемзин в Telegram.
Ранее мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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