Поездку Путина саммит G20 в Майами сочли бессмысленной
Василий Корчмарь заявил НСН, что сегодня саммит G20 — бесполезное мероприятие для России, а вот Константин Долгов уверен, что это важный формат, на который поедет достойный представитель.
Президенту России Владимиру Путину нет смысла ехать на саммит G20 в Майами, так как ключевой темой станет обсуждение Украины и давление на Россию без учета ее позиции. Об этом НСН рассказал заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
В Кремле поблагодарили США за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами 14-15 декабря, но не сказали, поедет ли туда российский лидер. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил лишь, что российская сторона определится и дальше проработает тему по дипломатическим каналам. Корчмарь уверен, что российскому президенту на этом мероприятии делать нечего.
«Я думаю, что Путин однозначно не поедет. Мы сразу понимаем, что главной темой будет Украина. Естественно, будут давить на Россию. Будет звучать такой же тезис, как и на всех встречах Евросоюза, на других встречах в системе ООН, что Россия оккупировала Украину, и будут требовать от нее немедленного прекращения военных действий. Хотя пока никто никакую программу прекращения огня в этом конфликте не предлагает. То есть цель будет всего одна — каким-то образом снизить роль России в этом мире на основе вышеупомянутых обвинений. Поэтому смысла ехать туда нашему президенту просто нет», — заявил он.
При этом Корчмарь уточнил, что есть вероятность, что вместо главы государства саммит посетит кто-то другой, например, глава МИД РФ Сергей Лавров. Также он выразил уверенность, что в случае поездки Путина на саммит «Большой двадцатки», найдется не мало желающих поговорить с ним.
«Желающих будет много. Любой хочет поговорить с лидером, с которым не встречались уже очень давно. Я имею ввиду все самые основные страны. Исходя из выступлений представителей многих стран на генеральной сессии Ассамблеи ООН, ясно, кто захочет, а кто — нет. Я думаю, что западники даже не согласятся в итоге на общую фотографию, если там будет наш президент. Ну, может поехать наш министр иностранных дел Сергей Лавров, если будет такое приглашение. Но мы же помним, как Силуанов (глава Минфина РФ. – Прим. НСН) появился на одной известной встрече, но там все равно затрагивался вопрос Украины, и с ним даже не захотели фотографироваться другие представители стран», — заявил он.
В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов призвал дождаться официального решения по этому предложению, но выразил уверенность, что Россия в любом случае будет представлена на саммите на достойном уровне.
«Не будем гадать. Решение принимает президент. Формат работы G20 для нас, несомненно, важный. Понятно, что Россия будет адекватно представлена на этом мероприятии. Но на каком уровне: на уровне президента, или нет, трудно сказать. Здесь много аспектов, с учетом которых принимаются такие решения. Это и повестка дня, и вопросы безопасности», — заявил он.
Ранее в США направился спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев для встречи с посланниками президента американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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