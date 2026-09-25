Президенту России Владимиру Путину нет смысла ехать на саммит G20 в Майами, так как ключевой темой станет обсуждение Украины и давление на Россию без учета ее позиции. Об этом НСН рассказал заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

В Кремле поблагодарили США за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами 14-15 декабря, но не сказали, поедет ли туда российский лидер. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил лишь, что российская сторона определится и дальше проработает тему по дипломатическим каналам. Корчмарь уверен, что российскому президенту на этом мероприятии делать нечего.

«Я думаю, что Путин однозначно не поедет. Мы сразу понимаем, что главной темой будет Украина. Естественно, будут давить на Россию. Будет звучать такой же тезис, как и на всех встречах Евросоюза, на других встречах в системе ООН, что Россия оккупировала Украину, и будут требовать от нее немедленного прекращения военных действий. Хотя пока никто никакую программу прекращения огня в этом конфликте не предлагает. То есть цель будет всего одна — каким-то образом снизить роль России в этом мире на основе вышеупомянутых обвинений. Поэтому смысла ехать туда нашему президенту просто нет», — заявил он.

При этом Корчмарь уточнил, что есть вероятность, что вместо главы государства саммит посетит кто-то другой, например, глава МИД РФ Сергей Лавров. Также он выразил уверенность, что в случае поездки Путина на саммит «Большой двадцатки», найдется не мало желающих поговорить с ним.