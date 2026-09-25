Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Ульяновск выросло до 12 человек
Число граждан, пострадавших в Ульяновске при атаке украинских БПЛА, выросло до 12. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Он уточнил, что трое пострадавших были госпитализированы в Областной травмоцентр и Ульяновскую областную клиническую больницу.
«Остальные получают необходимую помощь в амбулаторных условиях. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет», - написал чиновник в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в числе раненых двое детей.
Ранее Русских рассказал, что в Ульяновске после атаки БПЛА есть повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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