Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Ульяновск выросло до 12 человек

Число граждан, пострадавших в Ульяновске при атаке украинских БПЛА, выросло до 12. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

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Он уточнил, что трое пострадавших были госпитализированы в Областной травмоцентр и Ульяновскую областную клиническую больницу.

«Остальные получают необходимую помощь в амбулаторных условиях. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет», - написал чиновник в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в числе раненых двое детей.

Ранее Русских рассказал, что в Ульяновске после атаки БПЛА есть повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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