При обстреле Украиной Донецка погибла мирная жительница

В Петровском районе Донецка при обстреле украинскими войсками погибла мирная жительница, сообщил в Telegram глава города Алексей Кулемзин.

Число жертв обстрела Донецка увеличилось до 20

Жертвой атаки стала женщина 1990 года рождения.

Ранее женщина пострадала при обстреле поселка Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонецкВСУОбстрел

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