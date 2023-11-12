При обстреле Украиной Донецка погибла мирная жительница
12 ноября 202309:01
В Петровском районе Донецка при обстреле украинскими войсками погибла мирная жительница, сообщил в Telegram глава города Алексей Кулемзин.
Жертвой атаки стала женщина 1990 года рождения.
Ранее женщина пострадала при обстреле поселка Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru