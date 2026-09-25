Реформа «Семейной ипотеки» с сокращением срока субсидирования до 15 лет преследует цель снизить нагрузку на дефицитный бюджет, однако она сделает покупку новостроек финансово неподъемной для большинства граждан и приведет к резкому падению продаж у застройщиков, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Минфин РФ официально утвердил масштабную реформу «Семейной ипотеки», которая вступит в силу 1 октября 2026 года. Главное новшество — дифференциация ставок и лимитов в зависимости от количества детей в семье и региона проживания. Кроме того, ведомство ограничило максимальный срок субсидирования льготного кредита 15 годами.

Сокращение срока субсидирования вдвое кардинально увеличит финансовую нагрузку на покупателей и лишит рынок новостроек основного пула клиентов, рассказала Радченко.

«Столь радикальное ухудшение условий вряд ли вызовет ажиотаж. Ключевая и самая болезненная новация — ограничение срока субсидирования 15 годами вместо прежних 30 лет. Для заемщика это означает, что ежемесячный платеж по кредиту вырастет практически в два раза. Никакого энтузиазма это не вызовет, никто не побежит оформлять такую ипотеку. Мне искренне жаль застройщиков. В прошлые годы до 70% их продаж обеспечивала именно льготная ипотека. Теперь же трудно представить, кто станет покупать новостройки. Около половины всех льготных кредитов брали семьи с одним ребенком. С новыми правилами им это становится невыгодно из-за возросших ежемесячных платежей», - пояснила специалист по недвижимости.