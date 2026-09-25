«Брать не будут!»: Названы шокирующие последствия реформы семейной ипотеки
Из-за реформы льготной программы произойдет обвал продаж в новостройках, заявила НСН эксперт по недвижимости Ирина Радченко.
Реформа «Семейной ипотеки» с сокращением срока субсидирования до 15 лет преследует цель снизить нагрузку на дефицитный бюджет, однако она сделает покупку новостроек финансово неподъемной для большинства граждан и приведет к резкому падению продаж у застройщиков, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Минфин РФ официально утвердил масштабную реформу «Семейной ипотеки», которая вступит в силу 1 октября 2026 года. Главное новшество — дифференциация ставок и лимитов в зависимости от количества детей в семье и региона проживания. Кроме того, ведомство ограничило максимальный срок субсидирования льготного кредита 15 годами.
Сокращение срока субсидирования вдвое кардинально увеличит финансовую нагрузку на покупателей и лишит рынок новостроек основного пула клиентов, рассказала Радченко.
«Столь радикальное ухудшение условий вряд ли вызовет ажиотаж. Ключевая и самая болезненная новация — ограничение срока субсидирования 15 годами вместо прежних 30 лет. Для заемщика это означает, что ежемесячный платеж по кредиту вырастет практически в два раза. Никакого энтузиазма это не вызовет, никто не побежит оформлять такую ипотеку. Мне искренне жаль застройщиков. В прошлые годы до 70% их продаж обеспечивала именно льготная ипотека. Теперь же трудно представить, кто станет покупать новостройки. Около половины всех льготных кредитов брали семьи с одним ребенком. С новыми правилами им это становится невыгодно из-за возросших ежемесячных платежей», - пояснила специалист по недвижимости.
Говоря о целях реформы, Радченко отметила, что государство преследует прагматичные финансовые интересы, которые идут вразрез с реальной поддержкой населения и демографическими целями.
«Давайте признаем честно: данные изменения выгодны прежде всего дефицитному государственному бюджету. Правительство стремится сократить объем субсидий, которые оно обязано выплачивать банкам для компенсации разницы между льготной и запредельной рыночной ставками. При этом пострадают все: у застройщиков упадут продажи, у банков существенно сократятся темпы выдачи кредитов, не говоря уже о нагрузке на многодетные семьи. Статистика сурова: за последние шесть лет действия льготной ипотеки рождаемость в стране ежегодно снижалась и в общей сложности упала на 26%. Это доказывает, что сама по себе программа не имеет ожидаемого эффекта для демографии», - заявила эксперт.
Глобальный кризис доступности жилья, обратила внимание Радченко, теперь усугубляется сокращением сроков кредитования, делая покупку квартиры неподъемной даже для многодетных семей.
«Программа анонсирована до 2030 года, но это будет социально негативная история. В текущих реалиях проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем оформить доступную ипотеку. За годы действия льготных программ цены на недвижимость в большинстве городов выросли почти в два раза. Доходы населения тоже росли, но далеко не такими темпами. Если в 2019 году условной семье (при расчёте чистого бюджета без учета трат на жизнь) требовалось 2,5 года, чтобы покрыть стоимость квартиры, то сейчас на это уйдет около 6 лет. На доступность жилья влияет не столько ставка, сколько стоимость квадратного метра, а она снижаться не собирается. Ситуацию не поправят даже специальные условия для семей с пятью и более детьми. Пусть для них ставка снизится до 4% или 2% — на фоне уменьшения срока кредита в два раза это выглядит как арифметическая погрешность. Условия все равно остаются неподъемными. Формально программу сохранили, но сделали ее параметры такими, что брать такой кредит никто не захочет», - уверена вице-президент академии.
Ранее Ирина Радченко в беседе с НСН выразила уверенность в том, что масштабного кризиса в строительной отрасли, подобного тому, что наблюдался в 2012, 2014 и 2017 годах, сегодня не повторится.
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