Школы, детсады и ТЦ: В Белгородской области объявили внеплановые выходные

В понедельник и вторник в Белгороде и Белгородском районе отправят на выходные школы и торговые центры. Работу дежурных групп в детсадах обсуждают с родителями.

После ударов реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир», восемь из которых, по данным Минобороны РФ, уничтожили на подлете к Белгороду, погибли двое жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 16 марта.

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В Белгороде повреждены стекление многоквартирных домов, ТЦ «Сити Молл» и около 15 автомобилей.Разрушения домовладений зафиксированы в поселках Дубовое, Северный и Разумное Белгородского района, – всего восемь домов и два автомобиля.

«Сити Молл» попадает под украинские обстрелы второй день подряд, отмечает Telegram-канал «Белгород №1». В торговом центре сообщили подробности утреннего прилета в субботу, 16 марта.

«Осколки разлетелись на высоту до 5 м. С одной стороны их остановил наш фасад. Службы быстрого реагирования закончит свои расследования, и мы приступим к восстановительным работам. Предстоит ремонт трубопровода и системы отопления», – написали в ТЦ.

Отмечается, что торговые объекты не пострадали.

Позже днем губернатор Вячеслав Гладков уточнил данные о последствиях ударов ВСУ. Так, в Белгороде различные выявили повреждения в 106 квартирах 22 многоквартирных домах и одном частном, повреждено 64 автомобиля.

«В Белгородском районе в поселке Дубовое различные повреждения получили 13 частных домовладений, 2 надворные постройки, 2 гаража, 6 автомобилей и автобус... В поселке Разумное пострадали два частных домовладения и два автомобиля, в поселке Северный – одно частное домовладение и один автомобиль», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

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В связи со сложившейся обстановкой власти объявили о том, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут.

Понедельник и вторник для школ и колледжей Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода объявили выходными днями. Администрация региона работает над законным основанием этого решения.

Это решение, по словам Гладкова, также рекомендуют вузам в регионе.

Губернатор Белгородской области поручил министру образования региона Андрею Милехину организовать опросы родителей, чтобы выяснить необходимость работы дежурных групп в детских садах в условиях постоянных обстрелов.

«Сейчас будет проведена работа – опросим всех родителей, которые приводят детей в дежурные группы детских садов. Мы попросим, если есть возможность, чтобы дети остались дома в понедельник и вторник. Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях», – сказал Гладков.

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Он также подчеркнул, что ситуация и в городе, и в Белгородском районе остается достаточно сложной.

ВСУ обстреляли село Колотиловку Краснояружского района, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, жители села остались без света.

Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Министерством обороны.

также от украинских обстрелов пострадал город Грайворон. Пострадавших нет, но в двух частных домовладениях произошли возгорания, которые оперативно потушили пожарные.

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Посёлок Поляна в Шебекинском городском округе атаковал украинский БПЛА. На территорию сельскохозяйственного предприятия в поселке сброшено взрывное устройство.

«Пострадавших нет, повреждена кровля и вентиляция одного из корпусов», – сообщил Гладков.

Ранее российские военные пресекли попытки проникновения на территорию России украинских диверсантов со стороны Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отчитались о нанесении удара по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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