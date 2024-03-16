Школы, детсады и ТЦ: В Белгородской области объявили внеплановые выходные

В Белгороде повреждены стекление многоквартирных домов, ТЦ «Сити Молл» и около 15 автомобилей.Разрушения домовладений зафиксированы в поселках Дубовое, Северный и Разумное Белгородского района, – всего восемь домов и два автомобиля.

«Сити Молл» попадает под украинские обстрелы второй день подряд, отмечает Telegram-канал «Белгород №1». В торговом центре сообщили подробности утреннего прилета в субботу, 16 марта.

«Осколки разлетелись на высоту до 5 м. С одной стороны их остановил наш фасад. Службы быстрого реагирования закончит свои расследования, и мы приступим к восстановительным работам. Предстоит ремонт трубопровода и системы отопления», – написали в ТЦ.

Отмечается, что торговые объекты не пострадали.

Позже днем губернатор Вячеслав Гладков уточнил данные о последствиях ударов ВСУ. Так, в Белгороде различные выявили повреждения в 106 квартирах 22 многоквартирных домах и одном частном, повреждено 64 автомобиля.

«В Белгородском районе в поселке Дубовое различные повреждения получили 13 частных домовладений, 2 надворные постройки, 2 гаража, 6 автомобилей и автобус... В поселке Разумное пострадали два частных домовладения и два автомобиля, в поселке Северный – одно частное домовладение и один автомобиль», – написал губернатор в своем Telegram-канале.