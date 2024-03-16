ВС РФ пресекли попытки проникновения в РФ украинских диверсантов

В оборонном ведомстве отчитались о нанесении удара по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины.

Отмечается, что артиллерия и авиация ВС РФ уничтожили порядка 30 бойцов ВСУ, три танка, РСЗО Vampire и РСЗО «Град».

Ранее стало известно, что в Белгороде после обстрела со стороны Украины пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

