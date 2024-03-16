Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО «Вампир»

Восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.

Еще пять снарядов РСЗО «Vampire» перехватили в Белгородской области

«Около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... с применением... RM-70 "Вампир"», — указано в заявлении ведомства.

Реактивные снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее над регионом перехватили снаряд РСЗО «Вампир» и ракету тактического комплекса «Точка-У».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБелгородская область

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