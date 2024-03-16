Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО «Вампир»
16 марта 202409:10
Восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... с применением... RM-70 "Вампир"», — указано в заявлении ведомства.
Реактивные снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее над регионом перехватили снаряд РСЗО «Вампир» и ракету тактического комплекса «Точка-У».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru