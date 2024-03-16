ПВО уничтожила два дрона ВСУ над Белгородской областью

Два беспилотника сбили утром 16 марта над Белгородской областью, передает Минобороны.

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«Около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — сообщили в министерстве.

Аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее над территорией Белгородской области перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

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