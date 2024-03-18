Путин: железная дорога в Крым пройдет через Донбасс
Россия продолжит восстановление железной дороги, идущей из Ростовской области через Донбасс, заявил президент Владимир Путин на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией.
По словам главы государства, железная дорога через Донбасс в направлении полуострова станет альтернативой маршрута через Крымский мост.
«Скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь», - цитирует главу государства «Свободная пресса».
Путин 14 марта дал старт строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Президент отметил, что в перспективе подобные маршруты проложат между другими регионами, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru