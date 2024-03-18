Путин: железная дорога в Крым пройдет через Донбасс

Россия продолжит восстановление железной дороги, идущей из Ростовской области через Донбасс, заявил президент Владимир Путин на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией.

РЖД планируют построить ВСМ в течение 10-15 лет

По словам главы государства, железная дорога через Донбасс в направлении полуострова станет альтернативой маршрута через Крымский мост.

«Скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь», - цитирует главу государства «Свободная пресса».

Путин 14 марта дал старт строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Президент отметил, что в перспективе подобные маршруты проложат между другими регионами, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ДонбассКрымЖелезная ДорогаВладимир Путин

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