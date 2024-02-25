Силы ПВО сбили две украинские ракеты над Черным морем
Российские дежурные силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
Попытка атаки по объектам на территории РФ пресечена около 19:00. Украинские войска использовали авиационные управляемые ракеты, уточнили в ведомстве.
В воскресенье вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Спустя час ее отменили.
За минувшие сутки российские силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников. Дроны перехватили в районах населенных пунктов Луганской республики, Запорожской и Херсонской областей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru