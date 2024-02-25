Силы ПВО сбили две украинские ракеты над Черным морем

Российские дежурные силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

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Попытка атаки по объектам на территории РФ пресечена около 19:00. Украинские войска использовали авиационные управляемые ракеты, уточнили в ведомстве.

В воскресенье вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Спустя час ее отменили.

За минувшие сутки российские силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников. Дроны перехватили в районах населенных пунктов Луганской республики, Запорожской и Херсонской областей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОУкраинаМинобороны РФ

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