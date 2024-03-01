Развожаев: Cистема ПВО сработала в Севастополе

Система ПВО работает в Севастополе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев, который уточнил, что военные уничтожают воздушные цели.

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Он призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности. По его словам, следует оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», - написал Развожаев.

Ранее в Минобороны заявили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ОбстрелПВОСевастополь

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