Развожаев: Cистема ПВО сработала в Севастополе
Система ПВО работает в Севастополе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев, который уточнил, что военные уничтожают воздушные цели.
Он призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности. По его словам, следует оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», - написал Развожаев.
Ранее в Минобороны заявили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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